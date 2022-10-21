محلل سياسي: خياران لكابينة السوداني في جلسة البرلمان السبت

2022/10/21 | 00:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المحلل السياسي، عدنان السراج، خيارين لكابنية رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في جلسة السبت المقبل.وقال السراج في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الاتفاق العام على ان جلسة مجلس النواب ستعقد يوم السبت بطلب من الكتل السياسية؛ لكن الواقع يؤكد عدم عرض الكابنية الوزارية كاملة بسبب عدم حسم المكون السني وممثليه امره في مسالة تقسيم الوزارات حتى اللحظة، كذلك الكرد لم يقدموا اسماء مرشحيهم بسبب اختلاف في مواقع الوزارات الايطارية الخاصة بمسالة التسمية”.واضاف، ان “جلسة يوم السبت سنكون امام خيارين اما تعرض نصف الكابينة بنصف زائد واحد، او تاجيل الجلسة يوم او يومين من اجل اعلانها كابينة كاملة”.وشدد السراج بـ”ضرورة توفر صورة لوزير ضمن المعاير التي تتطلب الخبرة والنزاهة والقدرة على العمل والانتاج والسمعة الجديدة وكذلك يجب ان لا تكون الوزارات في مجال التجربة وهي تعتمد على امرين القوى السياسية التي سترشح الاسماء وقدرة السوداني في تشخيص الاسماء ووضعها في المكان المناسب”.وبين ان “السوداني لديه الية معنية لاختيار الوزراء والقوى السياسية لن تفرض اي مرشح بغير رغبته بشأن المواصفات المعينة بحسب الاتفاق والقضية هي تضامنية”.واكد السراج، ان “السوداني يتمتع بغطاء سياسي كبير ومنهاج حكومي تم الاتفاق عليه واعلن مسؤوليته عن اداء حكومته”.وكان إئتلاف ادارة الدولة عقد، الأثنين، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحث الائتلاف خله آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة الخدمة.واعلن الائتلاف عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل اعضائها.

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