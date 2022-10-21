2022/10/21 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 10/20/2022.عضو ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: السوداني يرفض الوجود “القديمة” ويقصد أربيل لحسم مرشحي الديمقراطي أولاً على المسلة.

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