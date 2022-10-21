النيابة المصرية تحيل المتهم بقتل خطيبته في بورسعيد إلى الجنايات.. وتكشف دوافع الجريمة

2022/10/21 | 01:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، إحالة المتهم بقتل خطيبته في محافظة بورسعيد بشمال البلاد إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدا مع سبق الإصرار.

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