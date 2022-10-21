نادي القمة يتوج في ختام بطولة الرديف لاندية محافظة كربلاء

2022/10/21 | 01:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من اقامة مثل هكذا بطولات القضاء على ظاهرة التزوير والتلاعب.

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