شبهة التسمم الغذائي تحوم حول وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه

2022/10/21 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب الفرنسي جان توليه في باريس بتاريخ 16 شباط/فبراير 2016 © ا ف ب/ارشيف جويل ساغيه باريس (أ ف ب) – توفي عن 69 عاماً الكاتب الفرنسي جان توليه، صاحب مؤلفات عدة بينها “Fleur de tonnerre” و”Crénom, Baudelaire!” و”Le Magasin des suicides”، على ما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء.وذكرت دار نشر “مياليه-بارو” في […]

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