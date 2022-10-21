واشنطن: المساعدات العسكرية من طهران الى موسكو تشمل وجود إيرانيين في القرم

2022/10/21 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبابة أوكرانية تطلق النار على مواقع روسية في منطقة دونيتسك (شرق) بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب ديميتار ديلكوف كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعربت أوكرانيا التي تعرضت بنيتها التحتية للقصف وتواجه القوات الروسية في الجنوب والشرق، عن قلقها الخميس من احتمال فتح جبهة جديدة في الشمال من بيلاروس، فيما […]

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