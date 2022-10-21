2022/10/21 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الخميس، إن "واشنطن ارتكبت أخطاء عديدة في الشرق الأوسط خلال الـ70 سنة كغزو العراق ودعمها اللامحدود لإسرائيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديمي إماراتي عن تلويح إدارة بايدن بمعاقبة السعودية: لا يوجد ما هو أكثر رعونة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديمي إماراتي عن تلويح إدارة بايدن بمعاقبة السعودية: لا يوجد ما هو أكثر رعونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).