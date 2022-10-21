أسس التطرف الديني 

2022/10/21 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي هذه المقالة أسرد ما شاهدته وعايشته من وسائل التطرف المتعددة التي تم استخدامها معي ومع الآخرين لغسل مخهم وحثهم على تبني فكرا شاذا لا يتماشى مع الضمير الإنساني ولا مع مبادئ العدل.

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