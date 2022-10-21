باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.. الإطار التنسيقي في العراق يخوّل السوداني توزيع الوزارات وفق المحاصصة

2022/10/21 | 04:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوّض تحالف الإطار التنسيقي رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

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