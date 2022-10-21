بايدن يوضح أسباب قلقه من احتمالية فوز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

2022/10/21 | 05:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عن قلقه بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وذكر أنه من غير المرجح أن يستمروا في تقديم المساعدات لأوكرانيا.

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