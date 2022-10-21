توقعات بمشاركة كبيرة في الانتخابات النصفية

2022/10/21 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن تشهد الانتخابات النصفية المقبلة إقبالا كبيرا من الأميركيين، إذ ستفوق المشاركة ما كانت عليه المعدلات خلال الانتخابات النصفية الماضية، بحسب تحليل نشرته شبكة "سي أن أن".

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