هل يستطيع السوداني إكمال وزارته في الموعد المحدد؟

2022/10/21 | 06:37 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب المرشح لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من إعلان تشكيلته الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اتفاق الكتل السياسية على تحديد حصتها من هذه الكابينة وفق نظام النقاط المتبع منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في عام 2005.

ويتضمن نظام النقاط توزيع الوزرات والهيئات المستقلة على الكتل بحسب مقاعدها ويتم احتساب أيضاً مناصب الرئاسات الثلاث ضمن هذا النظام لكي يتم حذفها من نقاط الكتلة التي ترشح أحد الرؤساء.

تقسيم الوزارات وبموجب هذا النظام وباتفاق الكتل السياسية المشكلة للحكومة الجديدة في العراق، فان الإطار التنسيقي الممثل للشيعة حصل على 12 وزارة هي الداخلية والمالية والنفط والتعليم العالي والزراعة والموارد المائية والنقل والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والكهرباء والاتصالات، وحصل تحالف "السيادة" وتحالف "عزم" الممثلان للسنة العرب على ست وزارات هي الصناعة والتجارة والتخطيط والدفاع والثقافة والتربية، فيما حصلت الأحزاب الكردية على ثلاث وزارات هي العدل والخارجية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات.

حرية الاختيار

وقال النائب عن تحالف "السيادة" فهد الراشد إن تحالفه أعطى الحرية في اختيار الوزراء، مؤكداً أن حصة التحالف ستكون ست وزرات.

وأضاف الراشد لـ" اندبندنت عربية" أن التحالف يتمنى أن تتم الموافقة والمصادقة على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف يوم السبت المقبل"، مرجحاً أن تستغرق عملية المصادقة على تلك الكابينة أكثر من جلسة لوجود تحفظ على أكثر من شخصية.

ترقب

وبين الراشد أن ملايين العراقيين يتطلعون إلى جلسة المصادقة على الكابينة الوزارية، خصوصاً أن العام أشرف على نهايته ولم يتم إقرار الموازنة، فضلاً عن وجود تشريعات مهمة بحاجة إلى إقرار.

وتابع أن تحالف "السيادة" أعطى الحرية الكاملة للسوداني في اختيار كابينته الوزارية وأن تكون مستقلة بشكل تام بعيدة عن التحزب وأن تكون المصلحة العامة حاضرة في اختيار الشخصيات التي يتم ترشيحها من خلال عدم تورطها في ملفات فساد.

وعن أهم الوزارات التي ستكون من حصة المكون السني أوضح الراشد أن "المكون السني لديه ست وزارات هي الصناعة والثقافة والتربية ووزارة التجارة الدفاع والتخطيط، فضلاً عن منصبي نائب رئيس الجمهورية والوزراء"، لافتاً إلى مراعاة المهنية والتخصص في ترشيح الشخصيات لرئيس الوزراء المكلف.

وأكد الراشد عدم ممارسة ضغوطات على السوداني من قبل تحالف "السيادة" لاختيار أي من الشخصيات التي تم ترشيحها من المكون السني سواء من تحالفي "عزم" أو "السيادة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، قال النائب الكردي كاروان علي إن المكون الكردي سيحصل على ثلاث أو أربع وزارات، مرجحاً أن يقدم رئيس الوزراء المكلف جزءاً من كابيته الوزارية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "تحالف إدارة الدولة طلب من رئاسة البرلمان أن تكون الجلسة يوم السبت في حين أن النواب لم يبلغوا بهذا التاريخ حتى الأن، مشيراً إلى وجود تفاهم بين جميع الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف على توزيع المقاعد والوزارات لتكون نفس الحصص السابقة وفق العرف المتبع بحيث تكون وزارات معينة للمكون الشيعي وأخرى للكرد والسنة".

واستبعد أن يكون هناك أي خلاف على الحصص الوزارية لكون ما يجري حالياً هو التفاوض حول الأشخاص الذين سيتولون تلك الحقائب، لافتاً إلى "العراق في وضع صعب في محاربة الفساد والإصلاحات الإدارية والمالية ونحتاج إلى وزراء أكفاء لديهم تجارب ويتمتعون بالنزاهة، وفق تقييمات ومبادىء في اختيار الوزراء وضعها السوداني".

نصف الكابينة

ورجح علي أن يتم اختيار نصف الكابينة الوزارية في الجلسة التي ستعقد الاسبوع المقبل وتأجيل باقي الكابينة إلى الجلسات المقبلة لوجود خلاف على بعض أسماء المرشحين للوزارات، مبيناً أن حصة المكون الكردي ستكون ثلاث وزارات وستكون اربع وزارات في حال تم استحداث وزارة باسم وزارة البيئة التي هي حالياً جزء من وزارة الصحة.

وأوضح علي أن الوزارات التي سيحصل عليها المكون الكردي هي الخارجية والعدل والإعمار والإسكان والبيئة اذا ما استحدثت، لافتاً إلى أن حصة الاتحاد الوطني ستكون وزارة العدل فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على بقية الوزارات.

الموعد غير مقدس

من جهته قال النائب عن دولة القانون في الإطار التنسيقي عقيل الفتلاوي أن رئيس الوزراء المكلف في طور إكمال تشكيلته الوزارية، وأشار إلى أن تحديد يوم السبت المقبلة للجلسة لا يعد موعداً مقدساً.

وأضاف "أن التحديات الكبيرة تجبر السياسيين على الإسراع بتسمية الكابينة الوزارية والتشاور مع السوداني وفي حال اعتراضه على شخصية معينة يمكن استبدالها"، مشيراً إلى أن "الإسراع بتشكيل الحكومة أمر ضروري جداً لوجود تأخير بالاستحقاقات الدستورية التي يجب أن تكتمل في خلال الفترة البسيطة وهذا ما وعدنا به السوداني".

أسبوع حاسم

وأكد أن السوداني في طور إكمال كابينته الوزارية والأسبوع المقبل سيقدم الكابينة إلى مجلس النواب ويعلن عن الجلسة لكون هناك مباحثات قد تجري بشأن استبدال مرشح بآخر.

ولفت النائب عن دولة القانون إلى أن السوداني قريب من الحالة السياسية وله رأي في قضية تسمية المرشحين المقدمين من الكتل السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يستطيع السوداني إكمال وزارته في الموعد المحدد؟) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يستطيع السوداني إكمال وزارته في الموعد المحدد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).