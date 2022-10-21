زوجة رئيس تتهم دار

2022/10/21 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت زوجة الرئيس المكسيكي، العلامة التجارية الأميركية للأزياء الفاخرة "رالف لورين"، بسرقة تصميمات محلية أصلية وصفتها بأنها اقتباس لثقافات ما قبل الحضارة الإسبانية في البلاد.

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