تصرف خطير.. تحرك رسمي سعودي بعد فيديو جلوس طالب على نافذة حافلة

2022/10/21 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على موقع تويتر فيديو يظهر طالب مدرسة يقوم بتصرف خطير، عبر إخراج جسده من نافذة حافلة خلال سيرها على أحد الطرقات في السعودية.

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