الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ150 مليون لذوي المهن الصحية

2022/10/21 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن تحديد الفئات المشمولة بقروض 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية، مؤكدا انه يهدف لتمويل انشطتهم وتطوير مشاريعهم.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفئات المشمولة هي ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )".

واشار الى ان "الهدف من منح القرض هو تمويل انشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية ".

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