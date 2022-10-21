ماسك يعتزم تقليص الوظائف في تويتر بنسبة 75% إذا استحوذ على الشركة

2022/10/21 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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يعتزم إيلوم ماسك تقليص عدد الموظفين في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي بما يقرب من 75% في حاله استحواذه على الشركة.



ويخطط ماسك لتقليص عدد العاملين في الشركة من 7500 إلى ألفين تقريبا.

وكانت الشركة تعتزم بالفعل إجراء تخفيضات كبيرة، حيث سيتم استبعاد 25% من الموظفين بحلول نهاية عام 2023 وإغلاق مراكز البيانات الرئيسية.



وقالت صحيفة واشنطن بوست إن خطط ماسك ستؤثر على تجربة مستخدمي تويتر، مع زيادة خطر الاختراق والتعرض للمواد المسيئة.

واقترح ماسك في البداية شراء الشركة قبل التراجع عن عملية الاستحواذ في أبريل الماضي، قائلا إن تويتر قدمت مزاعم كاذبة حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وقامت شركة تويتر ردا على ذلك بمقاضاة ماسك في المحكمة لإجباره على المضي قدما في الصفقة.



وكان من المقرر إجراء محاكمة لمدة خمسة أيام في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ماسك أكد بعد ذلك عرضه الأصلي.

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