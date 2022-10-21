2022/10/21 | 09:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cmKzsCWeuKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان.. حماية البيئة مسؤولية الحكومة والمواطن معاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان.. حماية البيئة مسؤولية الحكومة والمواطن معاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).