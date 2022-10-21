مسؤول حكومي: مصفى كربلاء سينتج 9 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتان

2022/10/21 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاقة المصفى ستكون 140 ألف برميل يومياً .

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