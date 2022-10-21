بعد فقدانها قرابة أسبوع.. العثور على جثة طالبة قرب مرافق رياضية بجامعة برينستون

2022/10/21 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق بحث بعد ظهر الخميس جثة طالبة جامعة برينستون البالغة من العمر 20 عامًا والتي كانت مفقودة منذ أسبوع تقريبًا.تقرير مراسلة CNN برين جينغراس.

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