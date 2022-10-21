ماسك يتوقع استمرار الركود حتى 2024. ومخاوف من

2022/10/21 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلوح عملية تسريح جماعية في تويتر في الأفق، لا سيما إذا أنجز الملياردير، إيلون ماسك، صفقة شراء الشركة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس.

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