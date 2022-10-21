روسيا تواصل استهداف

2022/10/21 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت القوات الروسية من استهداف منشآت الطاقة الكهربائية الأوكرانية، بينما يتواصل التصعيد بين قوات موسكو وكييف في مدينة خيرسون جنوب البلاد.

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