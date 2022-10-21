الرافدين يطلق قروضاً بـ (150) مليون دينار لهذه الفئات

2022/10/21 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من منح القرض هو تمويل انشطة ذوي المهن الصحية.

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