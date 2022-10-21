روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة.. لكن هل ستستخدمها في أوكرانيا؟ خبيرة توضح لـCNN

2022/10/21 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الأحداث الأخيرة في أوكرانيا إلى مخاوف من أن تستخدم روسيا سلاحًا نوويًا تكتيكيًا لقلب الحرب لصالحها.تشرح الدكتورة هيذر وليامز، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، والمتخصصة في شؤون التصعيد والردع النووي، ما يمكن أن يعنيه ذلك.

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