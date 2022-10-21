السوداني: الإتفاق بين كتل الإطار يتضمن منح الفرصة لطرح مرشحي الوزارات

2022/10/21 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان——

إشارة الى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢

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