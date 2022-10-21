2022/10/21 | 10:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تُرجع أفكار، تردي الوضع الاقتصادي في العراق البلد الغني بالنفط الى...

ظهرت المقالة المحاصصة تعرقل فتح ملفات الفساد ..



واعتقال الفاسدين هو قرار حرب أولاً على المسلة.

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