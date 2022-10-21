2022/10/21 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ،اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الركود سيستمر حتى ربيع 2024 بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا.وأضاف ماسك على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إثارته مخاوف بشأن الطلب..



ماسك يتوقع استمرار الركود حتى 2024 المركز الخبري الوطني.

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