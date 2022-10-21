اصابة منتسب أمني بنزاع عشائري في بغداد

2022/10/21 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة منتسب أمني بنزاع عشائري ضمن منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

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