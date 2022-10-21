طقس العراق.. أمطار واستقرار درجات الحرارة

2022/10/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم

الجمعة، حالة الطقس خلال الأيام

المقبلة، فيما توقعت استقرار درجات

الحرارة وتساقط للأمطار بمناطق متفرقة

من البلاد.

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