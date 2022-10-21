اتحاد الكرة يحدد موعد الإعلان عن شعار كأس الخليج الجديد

2022/10/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الجمعة، أن شعار كأس الخليج سيعلن

خلال القرعة منتصف الاسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد

الموسوي في تصريح صحفي إن "قرعة خليجي

25، ستقام الثلاثاء المقبل

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