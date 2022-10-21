المكتب الإعلامي للسوداني يصدر توضيحاً بشأن آلية اختيار الوزراء للكابينة الحكومية

2022/10/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني،

اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن اختيار

الوزراء للكابينة الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان،صحفي أنه

"إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي،

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