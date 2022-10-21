بعد ليلة ديالى الدامية.. حالة استنفار قصوى وتعزيزات قتالية تصل العبّارة

2022/10/21 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، اعلان حالة الاستنفار القصوى في الحد الاخضر شمال شرق ديالى، بعد تعرض لداعش الارهابي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حالة الاستنفار القصوى اعلنت في منطقة الحد الاخضر قرب ناحية العبارة، بعد ليلة دامية، اثر تعرض داعش على نقطة مرابطة امنية تلاها تفجير منزل سكني خالي ما ادى الى استشهاد ضابط برتبة مقدم بالشرطة واصابة اثنين من المنتسبين".

واضاف ان "تعزيزات قتالية وصلت الى محيط بساتين الحد الاخضر من اجل تامينها وسط انتشار مفارز لطوارئ الشرطة".

وأفاد مصدر أمني، امس الخميس، بأن عناصر داعش الارهابي، شنت هجوما على نقطة امنية في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش هاجمت نقطة مرابطة امنية في محيط بساتين الحد الاخضر شرقي ناحية العبارة 18كم شمال شرق بعقوبة".

وبين أن "الهجوم اسفر عن اصابة منتسب"، موضحا أن "اشتباكات بين القوات الامنية والتنظيم مازالت مستمرة".

واشار المصدر الى ان "فريقا امنيا وصل من اجل التحقيق في احداث مساء يوم امس".

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