السعودية.. السلطات تحذر من

2022/10/21 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من خطورة مادة " الميثافيتامين" المخدرة والتي تعرف باسم "الشبو"، متحدثة عن "تداعيات المادة المميتة على متعاطيها".

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