الموانئ تعلن مراحل استكمال الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير والنفق المغمور

2022/10/21 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، استكمال فرش الطبقة الأولى من الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير والنفق المغمور في محافظة البصرة.

وقال مدير عام الشركة فرحان في بيان تاقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فرش الطبقة الأولى من مدخل الطريق الرابط ببن ميناء الفاو الكبير وصولا الى النفق المغمور وبطول ( 52 ) كم".

واكد ان "هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق ام قصر"، مبينا ان "عرض الطريق ( 45 ) متر وبارتفاع ( 1 ) متر استكملت بالكامل وأصبح الطريق جاهز لمرور الآليات".

وأضاف أنه "استكملنا ( 30 ) كم من المرحلة الثانية وهي عبارة عن مادة مخلوطة بارتفاع ( 30 ) سم وشرعنا بالمرحلة الثالثة وبحدود ( 1 ) كم ، لافتا الى حجم العمل والحركة الجارية فيه ونسب الإنجازات التي فاقت توقيتاتها المخططة لها".

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