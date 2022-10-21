بعملية حسابية وبالأرقام.. الكرد يستعرضون ’استحقاقاتهم’ بالحكومة الجديدة: سننالها كاملة

2022/10/21 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الجمعة، أن تشهد جلسة التصويت على مرشحي الكابينة الخاصة بحكومة المكلف محمد شياع السوداني، غياب مرشحي الكرد للحقائب الوزارية الكردية، فيما لفت الى ان التصويت سيؤجل الى جلسة أخرى.

وقال السورجي لـ (بغداد اليوم) إن "طريقة منح الوزارات ستكون بحسب عدد المقاعد التي نالتها الأحزاب الكردية"، مبينا، أن "استحقاقهم من 5 الى 6 وزارات وليس كما يعلن 4 حقائب"، لافتاً إلى أن"الجميع الآن يعمل على أخذ الاستحقاق كاملا ولن يسمح بالغبن كما حصل في الحكومة السابقة حيث أن الآلية التي اعتمدت في اختيار الشخصيات الوزارية هي باحتساب النقاط من خلال احتساب كل مقعدين في البرلمان تحسب نقطة واحدة".

وبين أن "الوزارات الاعتيادية 4 نقاط والسيادية 5 نقاط أو 6 نقاط وحسب هذا النظام الجميع سينال استحقاقه والكتل اغلبها ان لم نقل جميعها ستكون ممثلة في حكومة السوداني".

وأضاف ان "الحزبين الكرديين لم يحسما الاسماء الخاصة بالحقائب الوزارية والمناصب الأخرى ضمن تشكيلة حكومة المكلف محمد شياع السوداني".

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، رد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على بيان الاطار التنسيقي حول اختيار المرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمكلف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إشارة الى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات"، مبينا أنه "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

واعلن الاطار التنسيقي، امس الخميس، تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار وتدوير الوزارات بين المكونات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.

وقال الاطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "عقد اليوم الخميس ٢٠-١٠-٢٠٢٢ اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف".

واضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات"، مضيفًا ان "الاطار التنسيقي فوض السيد السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد".

وأوضح الاطار أنه "تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، و استثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

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