2022/10/21 | 11:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تمضي عجلة عملية تشكيل الحكومة الى مقاصدها بعد أن كلف رئيس...

ظهرت المقالة الوزارات والمناصب الذهبية تؤجّج الخلاف بين القوى المشاركة بحكومة السوداني أولاً على المسلة.

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