تركيا تعارض

2022/10/21 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية بسبب قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، بـ"التنمر" مطالبا برفع العقوبات عن إيران لخفض الأسعار بدلا من فرض الضغط على الرياض وحدها

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