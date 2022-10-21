مبيعات البنك المركزي خلال الاسبوع: اكثر من 1.2 مليار دولار.. 85% منها حوالات خارجية

2022/10/21 | 12:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي خلال مزاد الاسبوع المنصرم، اكثر من 1.2 مليار دولار، فيما ذهبت 85% منها كحوالات خارجية وبواقع اكثر من مليار دولار لغرض الاستيراد.

واظهر جدول مزاد البنك المركزي للاسبوع المنصرم والذي اطلعت عليه “يس عراق”، بيع نحو 236 مليون دولار خلال مزاد الاحد الماضي، فيما بلغت مبيعات يوم الاثنين اكثر من 262 مليون دولار وهي اعلى مبيعات خلال الاسبوع الماضي، اما الثلاثاء فبلغت اكثر من 237 مليون دولار، والاربعاء اكثر من 251 مليون دولار، اما الخميس فبلغت 228 مليون دولار.

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