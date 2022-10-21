2022/10/21 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا في المستقبل المنظور، وحثت الموجودين هناك على المغادرة بشكل عاجل حفاظًا على سلامتهم.وقالت في بيان نقلته وكالة تسنيم على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تحث مواطنيها على مغادرة اوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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