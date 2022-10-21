2022/10/21 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، باحتراق جامع وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.وقال المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/: إن “الحريق اندلع في جامع خديجة الكبرى في شارع 100 متري نتيجة تماس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



اندلاع حريق داخل مسجد ‘خديجة الكبرى’ في أربيل المركز الخبري الوطني.

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