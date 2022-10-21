هذا ما تفعله بعض البنوك لمواجهة آثار التضخم الذي جعل الناس يستنفدون أموالهم قبل حلول نهاية الشهر

2022/10/21 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح JPMorgan Chase، أكبر بنك في أمريكا، هذا الأسبوع أحدث مؤسسة مالية تقدم للعملاء إمكانية الوصول المبكر إلى ودائعهم المباشرة

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