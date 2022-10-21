المخابرات التركية تقتاد قياديا في حزب العمال من العراق إلى تركيا

2022/10/21 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الجمعة، بتنفيذ الاستخبارات التركية عملية اعتقال لقيادي في حزب العمال الكردستاني في العراق، مبينة انه تم اقتياده الى تركيا .

وقالت المصادر، بحسب وكالة الاناضول التركية، وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تمكن جهاز الاستخبارات التركي من اعتقال برهان بيتشاك، قائد فريق اغتيالات تابع لتنظيم بي كي كي في منطقة سنجار التابعة لمحافظة الموصل".

وأضافت أن "المعتقل اتجه من قضاء ليجا بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا الى سوريا سنة 2015 وانضم الى صفوف واي بي جي احد اذرع العمال الكردستاني في سوريا وتلقى تدريبه هناك".

وأوضحت المصادر ان "بيتشاك كان ضمن كتيبة العمليات التي شكلها التنظيم ضد عملية ما يسمى نبع السلام التي اطلقتها تركيا عام 2019 شمال سوريا"، مضيفةً "انه كان يتواجد في منطقة الطبقة في محافظة الرقة بسوريا بين عامي 2019 – 2020".

وتابعت، أنه "في أواخر 2020 تلقى تدريباته في مجال الاغتيالات في الاكاديمية التابعة للتنظيم في صرين بمنطقة كوباني بريف حلب، وتم تكليفه من قبل التنظيم بالعمل ضمن وحدة الاغتيالات، وعقب ذلك توجه الى العراق ليشغل منصب قائد فريق الاغتيالات التابع للتنظيم في منطقة سنجار التابعة لمدينة الموصل".

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