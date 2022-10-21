القنصلية الأمريكية في أربيل تحدد موعد افتتاح مقرها الجديد

2022/10/21 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل، الجمعة، موعد افتتاح مقرها الجديد خلال شهر مارس آذار 2024.

وذكرت القنصلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المقرّ الذي تبلغ مساحته 51 دونماً، سيضم سكناً للموظفين وأماكن مخصصة لجميع الضروريات المتعلقة بنشاطات القنصلية، إضافةً لمطاعم وأسواق".

وأكّدت القنصلية أن "تصميم مقرها الجديد يعكس بيئة إقليم كردستان، إلى جانب الاختلافات الثقافية في العراق، والتاريخ القديم لأربيل".

وقالت انه "تم إيلاء الاهتمام بالبيئة العامة للمقر، مثل أماكن العمل والقاعات الترفيهية".

واكملت "سيساهم المقر في تلطيف الأجواء للمناطق المجاورة، لاتساع المساحات الخضراء والأشجار الكثيفة".

وشدّدت القنصلية العامة في أربيل "على خطة وزارة الخارجية الأمريكية بافتتاح المقر في شهر مارس آذار 2024"، مشيرة إلى أنها "تعمل على إغلاق المقر الحالي الكائن في عينكاوا، وإلغاء عقود آجار منازل موظفيها، وتأمين مساكن لهم داخل المقر الجديد الذي بُني على نفقة الخارجية الأمريكية".

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