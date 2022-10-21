دراسات تتوصل لفوائد مهمة بشرب 4 أكواب شاي يوميًا.. تقليل الاصابة بالامراض المزمنة بنسبة 17%

2022/10/21 | 13:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف استشاري عناية مركزة وتخدير الدكتور علي اسماعيل عزيز، اليوم الجمعة، عن نتائج دراستين توصلتا الى ان شرب الشاي يقلل احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة.

وقال عزيز ان الدراسة الاولى اجريت في ٨ بلدان مختلفة و متابعة نصف مليون شخص وقدمت في مؤتمر الجمعية الأوربية لدراسات امراض السكري، وتوصلت الى ان شرب ٤ اكواب من الشاي يوميا تقلل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني بنسبة ١٧% وشرب كوب الى ٣ تقلل بنسبة ٤%، اضافة الى تقليل نسبة الإصابة بمرض الخرف.

وأوضح ان “دراسة اخرى أشرفت عليها المؤسسة الوطنية الصحية ( NIH) في بريطانيا و تابعت ايضا نصف مليون شخص وتوصلت الى ان شرب كوبين من الشاي الاسود كفيل بتقليل الإصابة بجلطات القلب و جلطات الدماغ بنسبة ١٣ %.

وبين انه “في كلتي الدراستين لم يتم اضافة السكر او الحليب الى الشاي كذلك لم تزداد الفائدة بشرب اكثر من ٤ اكواب”.

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