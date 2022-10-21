فائق زيدان: القضاء أتبع منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة

2022/10/21 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الجمعة 10/21/2022، ان...

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