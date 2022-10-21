باكستان.. منع عمران خان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات

2022/10/21 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الجمعة، من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، حسبما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.

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