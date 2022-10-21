مهندس في ناسا يشرح تفاصيل الصورة المذهلة لـ

2022/10/21 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مهندس ناسا مايك مينزل بشرح تفاصيل صورة "أعمدة الخلق" الجديدة التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، والتي تظهر اللحظات الأولى لتشكل النجوم.

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