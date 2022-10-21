اعتقال 3 إرهابيين و7 متهمين بمواد قانونية مختلفة في 5 محافظات

2022/10/21 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بعمليات استباقية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات (البصرة وميسان وطوزخوماتو) والفرقة السابعة والفرقة العشرون وبالتعاون مع استخبارات وقوة ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( البصرة ونينوى وميسان وكركوك والانبار ). حيث اسفرت عن القبض على ثلاثة إرهابيين وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضاء القائم والمجر الكبير والمشرح كما تم القبض على سبعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة بينهم ثلاث متهمين يحملون جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية ليتم تسليمهم ميدانياً و أصولياً الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.--------------------------------اعلام مديرية الإستخبارات العسكرية

يتبع ...

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