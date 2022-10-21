التعليم تحدد موعداً لغلق بوابة التقديم للقبول المركزي

2022/10/21 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، موعد غلق بوابة التقديم للقبول المركزي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تلفت عناية الطلبة وأسرهم الكريمة والمهتمين والمتابعين إلى أن بوابة التقديم الى قناة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023/2022 ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 2022/10/23".

ودعت الطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني من امتحانات الدراسة الإعدادية الى "ملء استمارة التقديم على وفق الضوابط المنصوص عليها في الدليل (http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2022/09/Dalel2223.pdf) واستثمار الوقت المتاح وتدقيق الخيارات وترتيبها حسب رغبة الطالب والمعدل".

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