2022/10/21 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oCQOTk9yL5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطع أنهر الدول المجاورة سابقة خطيرة تهدد العراق بالجفاف‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطع أنهر الدول المجاورة سابقة خطيرة تهدد العراق بالجفاف‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).