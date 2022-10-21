88% من استيرادات العراق تأتي من 5 دول فقط.. وتحصل على 4.4 مليار دولار شهريًا منه

2022/10/21 | 14:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت بيانات ما تم استيراده من 3 دول هي اكبر جهات مصدرة للعراق متمثلة بالصين والهند وتركيا، حيث بلغ معدل ما يتم استيراده شهريا من هذه الدول 2.7 مليار دولار، فيما تعد الامارات وايران من بين الدول الاضافية التي تشكل اكبر الدول تصديرا للعراق.

واوضحت بيانات نشرتها مؤسسة عراق المستقبل، أن استيرادات العراق من دول الصين وتركيا والهند خلال الفترة من ابريل الى اب 2022 بلغت اكثر من 11 مليار دولار، تصدرت فيها مواد البناء قيمة الاستيرادات بمبلغ بلغ 1 مليار دولار مثلت 9% من مجمل الاستيرادات ثم الاجهزة الكهربائية والالكترونية بواقع 1 مليار دولار بنسبة 9% من مجمل الاستيرادات.

واضافت انه “مثلت الاستيرادات من الصين الرقم الاكبر بواقع 51% من مجمل استيرادات الدول الثلاث ثم تركيا بواقع 40% ثم الهند بواقع 9% من مجمل الاستيرادات”.

واشارت الى ان اكثر المواد استيرادا من الصين كانت مواد البناء وبواقع 783 مليون دولار اما اكثر المواد استيرادا من تركيا فكانت الفواكه والخضروات بواقع 332 مليار دولار اما اكثر المواد استيرادا من الهند فكان مادة السكر وبواقع 159 مليون دولار

تشير الى انه تعتبر الدول المذكورة بالاضافة الى الامارات وايران من اكثر الدول تصديرا للعراق.

وباستيراد سلع بـ11 مليار دولار من هذه الدول الثلاث خلال 4 اشهر، هذا يعني ان معدل ما يتم استيراده منهم يبلغ 2.7 مليار دولار شهريًا.

بالاضافة الى ذلك، يبلغ معدل مايتم استيراده من ايران في الوقت الحالي قرابة 600 مليون دولار، ومن الامارات بطريقة اعادة تصدير قرابة 1.1 مليار دولار.

وبذلك فأن معدل الاستيراد العراقي الشهري من اكبر 5 دول تصديرا للعراق يبلغ، 4.4 مليار دولار شهريًا، ليكون معدل الاستيراد السنوي قرابة 53 مليار دولار، من هذه الدول الـ5 فقط، اما الاستيراد الكلي من جميع الدول فيتجاوز حاجز الـ60 مليار دولار سنويًا، هذا يعني ان هذه الدول الـ5، تسيطر على قرابة 88% من السوق العراقي واستيراداته السنوية.

يذكر ان مبيعات الدولار والعملة الصعبةمن البنك المركزي لغرض الاستيراد من الخارج تبلغ قرابة 5 مليار دولار شهريًا وهو رقم مقارب لما يتم استيراده شهريًا بالفعل.

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